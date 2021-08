Kleinstes Frühchen der Welt aus Spital entlassen

Ein Frühchen, das bei seiner Geburt als das kleinste der Welt gegolten hat, ist nach 13 Monaten auf der Intensivstation aus einem Krankenhaus in Singapur entlassen worden. Kwek Yu Xuan wog bei ihrer Geburt nur 212 Gramm, in etwa das Gewicht eines Apfels, und war 24 Zentimeter groß. Sie wurde nach knapp 25 Wochen per Notkaiserschnitt entbunden – weit unter dem Durchschnitt von 40 Wochen.

Bei Yu Xuans Mutter wurde zuvor Präeklampsie diagnostiziert, gefährlich hoher Blutdruck, der lebenswichtige Organe schädigen und für Mutter und Kind tödlich sein kann.

Nach Angaben des Krankenhauses hatte das Baby nur eine geringe Überlebenschance. "Entgegen der Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Geburt gesundheitliche Komplikationen geben wird, hat sie die Menschen um sich herum mit ihrer Ausdauer und ihrem Wachstum inspiriert, was sie zu einem außergewöhnlichen ‚Covid-19‘-Baby macht", so das Krankenhaus in einer Erklärung.

Sie wiegt jetzt schon 6,3 Kilogramm, doch leidet sie immer noch an einer chronischen Lungenerkrankung und wird zu Hause Hilfe beim Atmen benötigen. Die Mediziner gehen jedoch davon aus, dass es ihr mit der Zeit besser gehen wird.