Kleinkind wurde auf Spielplatz von Baum erschlagen

Eine etwa Zweijährige ist auf einem Spielplatz der Stadt vor den Augen ihrer Schwester von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Das Kleinkind starb am Samstagabend nur wenige Stunden nach dem Unglück in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch die Mutter der Kinder wurde durch den Baum schwer verletzt und befindet sich in einem Krankenhaus.

Das 22 Monate alte Mädchen hatte den Angaben zufolge am Samstagvormittag mit ihrer Mutter auf dem Spielplatz in einer Parkanlage gespielt, die fünf Jahre alte Schwester einige Meter weiter. Aus bisher unbekannten Gründen sei der Ahornbaum mit einem Stammdurchmesser von etwa 60 bis 80 Zentimetern plötzlich umgefallen.

Mutter und Kind wurden getroffen und unter dem Baum eingeklemmt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten Mitarbeiter einer Firma, die in der Nähe des Spielplatzes arbeiteten, den Baum mit einer Baumaschine angehoben und die 28-Jährige sowie das Kind befreit. Die Fünfjährige, die unverletzt blieb, wurde später von ihrem Vater in Obhut genommen. Beide wurden danach von einem Kriseninterventionsteam betreut.