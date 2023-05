Kleinkind bei Streit unter Männern in Tschechien erstochen

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde es nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Streits zwischen zwei Männern. Die beiden Erwachsenen seien vorläufig festgenommen worden. Medienberichten zufolge hatte der Vater des Kindes seinen Sohn im Arm gehalten, als er von dem anderen Mann in der nordböhmischen, 65.000 Einwohner zählenden Stadt im Streit mit einem Messer angegriffen wurde.

Ein Augenzeuge sagte dem Sender, der mutmaßliche Messerstecher habe den Buben direkt in den Hals getroffen. Das Kind soll Medienberichten zufolge drei bis vier Jahre alt gewesen sein.

Sozialer Brennpunkt

Zu dem Tötungsdelikt war es bereits am Samstagabend unweit des Stadtzentrums von Most gekommen. Die Polizei suchte am Sonntag die Gegend des Tatorts nach Spuren und einem nicht näher bezeichneten Gegenstand ab, der mit der Tat zusammenhängen könnte. Die Industriestadt Most im Nordwesten Tschechiens gilt seit Jahren als sozialer Brennpunkt.

