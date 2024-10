Kind in Berlin schwer an Diphtherie erkrankt - Mit Impfung vermeidbar

Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit bestätigte unter Berufung auf das Gesundheitsamt Spandau einen Fall in einer Gemeinschaftseinrichtung. Laut der Zeitung "Märkische Allgemeine" handelt es sich um einen zehn Jahre alten Schüler einer Waldorfschule, der zunächst wegen einer Rachenentzündung behandelt wurde. Das Kind wird in einer Berliner Klinik invasiv beatmet.

Diphtherie ist eine hochansteckende, bakterielle Infektionskrankheit. Das Gesundheitsamt leitete nach Angaben des betroffenen deutschen Landkreises "Ermittlungen und Maßnahmen zum Schutz der engen Kontaktpersonen im privaten und schulischen Umfeld" ein. Diese umfassten Laboruntersuchungen und eine Antibiotikabehandlung im betroffenen Klassenverband und in der Familie. Einst war die Diphtherie als "Würgeengel der Kinder" bekannt. In den 1910er-Jahren wurde die Impfung eingeführt, wodurch die Zahl der Infektionen deutlich sank.

In Österreich ist der Erkrankungs- und Todesfall an Diphtherie meldepflichtig. Nach 20 diphtheriefreien Jahren wurden hierzulande seit 2014 einzelne Fälle von Schleimhaut-Diphtherie oder Hautdiphtherie gemeldet. Im Jahr 2022 gab es einen sprunghaften Anstieg auf 75 Diphtherie-Fälle, geht aus der Internetseite der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Ein Diphtherie-Fall verlief damals tödlich. Im Jahr 2023 wurden insgesamt vier Fälle von Diphtherie gemeldet.

Die Impfung gegen Diphtherie ist für alle in Österreich lebenden Personen empfohlen und im kostenfreien Kinderimpfprogramm enthalten. Zunächst wird im Rahmen der Sechsfachimpfung im dritten, fünften und elften bis zwölften Lebensmonat geimpft. Die Vierfachimpfung Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio wird im Alter von sechs bis acht Jahren wiederholt, am besten bereits zum Eintritt in die Volksschule. Um die Schutzwirkung zu erhalten, sind das ganze Leben lang alle fünf bis zehn Jahre Auffrischungsimpfungen notwendig.

Ansteckung durch Tröpfchen

Die Diphtherie wird in erster Linie durch Diphtherie-Toxin-produzierende Stämme von Corynebacterium diphtheriae hervorgerufen, erläutert das österreichische Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite. Das Krankheitsbild kann von einer lokalen Infektion (Nase, Rachen, Kehlkopfdiphtherie) über eine Infektion der Atemwege bis zu einer schweren toxischen Form (Herzmuskel-, Nieren-, Leberschäden) variieren, zudem gibt es auch Schleimhaut- und Hautdiphtherie sowie asymptomatische Infektionen. Die Ansteckung mit den Bakterien erfolgt durch Tröpfchen sowie über direkten Kontakt mit offenen Wunden bei der Hautdiphtherie oder mit infektiösen Ausscheidungen.

Die Inkubationszeit beläuft sich auf zwei bis fünf Tage, selten wenige Tage länger. Rachendiphtherie beginnt mit Halsschmerzen, hohem Fieber, Schluckbeschwerden mit darauffolgender Heiserkeit, pfeifendem Geräusch beim Einatmen und Schwellungen der Halslymphknoten. Die Entzündung führt zur Bildung sogenannter Pseudomembranen, weißlichen Belägen die vom Rachen bis in die Luftröhre und Bronchien hineinreichen können, das bis hin zu Atemnot und Ersticken führen kann. Die schwere Verlaufsform der Diphtherie kann durch die Toxinwirkung gravierende Schädigungen hervorrufen, besonders an der Herzmuskulatur und an Nerven, Nieren und Leber.

