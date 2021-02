Keine öffentlichen Papst-Gottesdienste zu Ostern

In einem Schreiben an alle Bischöfe und Bischofskonferenzen erinnert der Vatikan an ein Dekret vom März letzten Jahres, demnach Riten der Kar- und Ostertage ohne Teilnahme von Gläubigen von außen stattfinden sollen.

Verzichtet wird auf Prozessionen im Freien am Palmsonntag und die Chrisam-Messe vom Gründonnerstag könne auf ein anderes Datum verlegt werden, heißt es im Schreiben von Kardinal Robert Sarah, Präfekt der Gottesdienst-Kongregation, am Mittwoch. Bei der Abendmahls-Messe am Abend des Gründonnerstag entfallen die Fußwaschung und die Prozession mit dem Allerheiligsten am Ende der Messe. Bei der Kreuzverehrung am Karfreitag soll nur der Priester das Kreuz küssen.

