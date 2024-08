Kein Wasser im Becken: Frau bei Einbruch in Freibad schwer verletzt

In dem betreffenden Becken des Freibads sei kein Wasser gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die 32-Jährige sei auf dem harten Boden des Schwimmbeckens gelandet. Wieso die Frau das fehlende Wasser nicht bemerkt hat, war zunächst nicht bekannt.

Zusammen mit zwei weiteren Personen sei die Frau in der Nacht auf Freitag in das Freibad in Traunreut (Landkreis Traunstein) eingebrochen, hieß es weiter. Wie die drei in das Freibad gelangten, war zunächst unklar.

