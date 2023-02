Kein Regen seit 31 Tagen: Winterdürre in Frankreich

Seit 31 Tagen ist im Land kein Regen mehr gefallen. Dies habe es im Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1959 noch nie gegeben, teilte der Wetterdienst Meteo France mit. Das führe zu einer für die Jahreszeit bemerkenswerten Austrocknung der Böden, die bereits durch die Dürre im Sommer 2022 geschwächt worden seien. Besonders betroffen sei vor allem der Süden des Landes.

Auch im Norden Italiens nimmt die Dürre allmählich immer alarmierendere Ausmaße an. In den italienischen Alpen sei in den vergangenen Monaten 53 Prozent weniger Schnee gefallen als im langjährigen Durchschnitt, warnen Umweltorganisationen. Im Becken des Po, des größten Flusses des Landes, seien die Niederschläge sogar um 61 Prozent gesunken.

Zunehmend bedrohlich ist auch die Lage in Spanien. Auf der Insel Mallorca etwa sind die Wasserspeicher zum Teil nur zur Hälfte gefüllt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper