Kein negativer Testnachweis: Zweitägige IT-Panne in Frankreich

Diesen Nachweis, den sogenannten Gesundheitspass, muss in dem Land jeder vorzeigen, der etwa ins Restaurant gehen oder in einen Fernzug steigen will. Der Ausfall der IT-Systeme habe von Freitagnachmittag bis in die Nacht und am Samstagmorgen nochmals zwei Stunden lang gedauert, teilte das Pariser Gesundheitsministerium mit.

Paris. Als Folge konnten demnach Apotheken negative Corona-Tests nicht elektronisch erfassen - und so auch nicht den QR-Code für den Gesundheitspass ausstellen, der für die Teilnahme am öffentlichen Leben erforderlich ist. Manche Apotheken stellten Negativ-Getesteten kurzerhand improvisierte Zertifikate aus, wie der Sender BFMTV berichtete. Wie viele Menschen ihren Gesundheitspass aufgrund der Panne nicht erhalten haben, war zunächst unklar. Probleme gab es auch bei der Erfassung der Impfungen, wie das Ministerium mitteilte. Die Panne werde derzeit genau aufgearbeitet. Der Gesundheitspass ist in Frankreich umstritten. Seit Mitte Juli demonstrieren dagegen regelmäßig zehntausende bis hunderttausende Franzosen.