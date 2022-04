Katzen mit bunten Halsbändern jagen weniger Vögel

Das ist das Ergebnis einer Studie der Vogelwarte Sempach in der Schweiz, in der untersucht wurde, wie Katzen am Jagderfolg gehindert werden können. Trugen Katzen ein Glöckchen an einer farbigen Halskrause, erwischten sie rund 60 Prozent weniger Säugetiere. In der Schweiz leben 1,7 Millionen Katzen, die auch draußen unterwegs sind. Diese hohe Anzahl könne Vögeln, Kleinsäugern, Reptilien und Amphibien Probleme bereiten, heißt es.