"Kannst du an meiner Zunge lutschen?" - Dalai Lama entschuldigt sich

Bei einer Veranstaltung im Norden Indiens küsste der Dalai Lama einen Buben auf den Mund. Danach streckte der 87-Jährige seine Zunge heraus und fragte das Kind: "Kannst du an meiner Zunge lutschen?" Die Szene wurde von einem Besucher gefilmt und ins Netz gestellt. Empörte Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Das Video, das bereits am 28. Februar aufgenommen worden war, verbreitete sich auf der ganzen Welt.

Am Montag entschuldigte sich der Dalai Lama für den "Vorfall". "Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Buben und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für die Verletzung entschuldigen, die seine Worte verursacht haben könnten", heißt es in einer Erklärung auf dem Twitter-Konto des Dalai Lama. Tenzin Gyatso, wie er mit richtigem Namen heißt, würde gerne Menschen necken, die er trifft - "oft auf unschuldige und spielerische Weise, auch in der Öffentlichkeit und vor Kameras", hieß es weiter.

