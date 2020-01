Kanadier eiste angefrorene Katzen-Babys mit heißem Kaffee los

Bei Temperaturen von bis zu minus zehn Grad erwärmt ein Video, das sich derzeit viral im Netz verbreitet, die Herzen vieler Kanadier – und entzückt mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt.

Es zeigt eine ungewöhnliche Tierrettungsaktion, die sich vor wenigen Tagen in der Provinz Alberta abgespielt hat. Mithilfe eines Heißgetränks gelang es einem Ölarbeiter, drei Katzenbabys, die im Schnee angefroren waren, vor dem sicheren Kältetod zu bewahren.

"Sie waren wohl schon die ganze Nacht dort"

Und das trug sich so zu: Kendall Diwisch war mit seinem Pick-Up auf dem Weg zu einem Bohrloch nahe der Stadt Tomahawk, als er die in Not geratenen Tierkinder entdeckte.

"Heute habe ich diese drei kleinen Kerle nahe einer abgelegenen Landstraße gefunden. Sie dürften ausgesetzt worden sein. Die armen Dinger waren am Eis angefroren, sie waren wohl schon die ganze Nacht dort", schrieb Diwisch auf Facebook.

Dazu postete er ein entzückendes Video, das mitterweile mehr als 700.000 Mal angeklickt und von Medien aus aller Welt übernommen wurde. Es zeigt, wie der Kanadier den Katzenjungen gut zuredet und sie schließlich auf ungewöhnliche Weise befreit: Er holt aus seinem Auto einen Becher mit heißen Kaffee und bringt damit das Eis zum schmelzen. Aber, sehen Sie selbst:

(Quelle: www.facebook.com/kendall.diwisch)

Diwisch nahm die Kitten mit zu sich nach Hause und päppelte sie dort auf. Das flauschige Trio hat mittlerweile eine neue Familie gefunden. "Die drei kleinen Racker konnten gemeinsam in ihr neues Zuhause einziehen. Sie sind alle wohlauf", schrieb Diwisch einige Tage später auf Facebook.

Lokalisierung: Die ungewöhnliche Rettungsaktion spielte sich nahe der Stadt Tomahawk in der kanadischen Provinz Alberta ab