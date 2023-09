Kanadas Grenzabkommen mit USA unwirksam - Migrantenzahl steigt

Viele der illegalen Migranten reisen nun mit dem Flugzeug ein und vermeiden so die Kontrollen an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. (Instagram)

Bis dahin wurden illegale Einwanderer nur an offiziellen Grenzübergängen zurückgewiesen. Seit Ende März gilt die Regelung für die gesamte 6416 Kilometer lange Grenze.T

Demnach kann jeder Mensch, der innerhalb von 14 Tagen nach Übertritt der Landgrenze ohne Einreise-Erlaubnis aufgegriffen wird, in das Nachbarland abgeschoben werden. Kanada versteht sich als Einwanderungsland, will aber bestimmen, welche Ausländer ein Bleiberecht bekommen sollen. In diesem Jahr sollen nach Regierungsangaben 465.000 Einwanderer nach Kanada ziehen, im kommenden Jahr 485.000 und 2025 eine halbe Million.

Unmittelbar nach Inkrafttreten des Grenzabkommens sank zwar die Zahl der in Kanada ankommenden illegalen Migranten. Sie ist aber mittlerweile wieder gewachsen. Nach Angaben der Einwanderungsbehörde würden im März 10.120 Asylanträge illegaler Einwanderer erfasst. Im Juli waren es 12.010 Anträge, die höchste monatliche Zahl seit Jänner 2017. Im gesamten vergangenen Jahr kamen mehr als illegale 39.000 Asylwerber nach Kanada.

Viele Migranten kommen mit dem Flugzeug

Viele der illegalen Migranten reisen nun mit dem Flugzeug ein und vermeiden so die Kontrollen an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Im Juli stellten rund ein Drittel der illegalen Migranten ihren Asylantrag am Flughafen. Im März waren es nur 16 Prozent. Über die Hälfte der unerwünschten Einwanderer stellt nach jüngsten amtlichen Angaben den Asylantrag bei örtlichen Einwanderungsbehörden. Sie haben sich nach Angaben von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen häufig über zwei Wochen nach dem Grenzübertritt versteckt. Sie bauen auf eine Klausel im Grenzvertrag zwischen den USA und Kanada, nach dem nur abgeschoben werden soll, wer innerhalb einer 14-tägigen Frist nach Grenzübertritt aufgegriffen wird. Die fünf Länder, aus denen die meisten Antragsteller in der ersten Jahreshälfte kamen, waren Mexiko, Haiti, die Türkei, Kolumbien und Indien.

