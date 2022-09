Kanada: Zehn Todesopfer bei Messerangriffen

Bei einer Serie von Messerangriffen in einer ländlichen Gegend Kanadas sind mindestens zehn Menschen getötet worden. 15 Verletzte seien zudem zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in der Provinz Saskatchewan am Montag mit. "Wir haben 13 aktive Tatorte, an denen wir ermitteln", sagte Polizistin Rhonda Blackmore.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach zwei männlichen Verdächtigen im Alter von 30 und 31 Jahren in einem schwarzen SUV ein. Zum Motiv machte Blackmore zunächst keine Aussage. "Es hat den Anschein, dass einige Opfer gezielt und einige zufällig ausgewählt wurden", so die Polizistin. "Daher wäre es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, ein Motiv zu nennen."

Die Opfer seien im für indigene Einwohner ausgewiesenen Reservat "James Smith Cree Nation" mit einer Bevölkerungszahl von rund 3400 und im 200-Einwohner-Dorf Weldon angegriffen worden, berichteten kanadische Medien. In einer Erklärung indigener Vertreter hieß es, dass die Angriffe möglicherweise mit Drogen im Zusammenhang stünden. "Dies ist die Zerstörung, die wir erleben, wenn gefährliche illegale Drogen in unsere Gemeinschaften gelangen", so die "Federation of Sovereign Indigenous Nations". Sie vertritt 74 indigene Gruppen in Saskatchewan.

Der erste Notruf war um 5.40 Uhr in der Früh eingegangen, in den darauffolgenden Minuten wurden weitere Angriffe von mehreren Tatorten in der Nähe gemeldet. Kurz nach sieben Uhr gab die Polizei eine erste Warnung an die Bevölkerung heraus.