Kalter Krieg der Könige

"Fischer is King". In fetten Buchstaben verkündete die Los Angeles Times am 1. September 1972 auf ihrer Titelseite den Triumph: Der US-amerikanische Schach-Gigant Bobby Fischer hatte sich im isländischen Reykjavik nach 21 Partien als Herausforderer gegen den Russen Boris Spasski zum Weltmeister im Spiel der Könige gekrönt.