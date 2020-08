Kaliforniens Großbrand außer Kontrolle

Mehr als 2000 Feuerwehrleute kämpfen Tag und Nacht gegen die Flammen, doch sie bekommen den gewaltigen Großbrand in Kalifornien einfach nicht unter Kontrolle. 8000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen.

Der erste große Waldbrand des Jahres im US-Bundesstaat Kalifornien bereitet sich immer weiter aus. Die Flammen wüten inzwischen auf einer Fläche von rund 83 Quadratkilometern, teilte die Forstverwaltung mit. Hitze, große Trockenheit und starker Wind erschweren die Löscharbeiten. Betroffen sind vor allem die Bezirke Riverside und San Bernardino östlich von Los Angeles.

Das sogenannte "Apple Fire" war am Freitagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. Namensgebend ist die Apple Tree Lane, in deren Nähe das Feuer ausgebrochen ist. Über dem Gebiet war eine dichte Rauchwolke zu sehen. Diese generiere selbst starke Winde und verbreite die Funken in alle Richtungen. Dies mache das Feuer unberechenbar, sagte eine Sprecherin des San-Bernardino-Nationalforsts im Süden Kaliforniens. "Unsere Sorge ist, dass die Feuerwehrleute nicht kontrollieren können, was diese Rauchwolke tut", fügte sie hinzu. Nach Angaben der Brandschutzbehörde Cal Fire lodern derzeit rund 15 Feuer in Kalifornien. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Als Notunterkunft wurde eine Schule eingerichtet. Helfer achteten darauf, dass wegen der Corona-Krise die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, hieß es. Brände in dem Bundesstaat sind – vor allem im Herbst – nicht unüblich, weil die berüchtigten Santa-Ana-Winde dann besonders stark wehen. Am 8. November 2018 hatte das verheerende "Camp"-Feuer den Ort Paradise nördlich von San Francisco fast völlig zerstört. 85 Menschen starben, Zehntausende wurden obdachlos. Es war das Feuer mit den bisher meisten Opfern in der Geschichte Kaliforniens.