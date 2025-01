Käse im Wert von 80.000 Euro in Deutschland gestohlen

Der Anhänger wurde von einem Firmengelände entwendet, wie die Polizei in Rostock am Montag mitteilte. Einer Auswertung von Überwachungsvideos zufolge drangen die Täter in der Nacht zum Montag auf das verschlossene Gelände in Teterow ein. Ein Täter fuhr mit einem Lastwagen auf das Grundstück.

Anschließend koppelten die Unbekannten den Anhänger an das Fahrzeug und fuhren davon. In dem Anhänger befanden sich etwa 1.300 Kartons mit Käse im Wert von rund 80.000 Euro. Den gesamten Sachschaden bezifferten die Beamten auf mindestens 130.000 Euro.

