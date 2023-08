K2-Tragödie löst Kritik, aber auch Anteilnahme aus

Der Skandal um den Tod des 27-jährigen Höhenträgers Muhammad Hassan am K2, über den die OÖNachrichten bereits am Montag berichtet haben, schlägt inzwischen hohe mediale Wellen. Viele Alpinisten, unter ihnen auch Reinhold Messner, haben die Tatsache, dass rund 70 Bergsteiger in 8200 Meter Höhe am sterbenden Pakistani vorbeigegangen sind, ohne Hilfe zu leisten, scharf kritisiert.

"Solidarität ist einem Egoismus gewichen", sagte gestern Messner in einem Gespräch mit der APA. Inzwischen hat auch Kristin Harila auf die Berichte reagiert. Die Norwegerin hatte beim Finale ihrer Rekordjagd, alle 14 Achttausendergipfel in 92 Tagen zu besteigen, am 27. Juli auf dem K2 das Drama um Hassan aus nächster Nähe miterlebt. "Wir haben eineinhalb Stunden lang versucht zu helfen und unser Bestes gegeben. Es war unmöglich, ihn hinunterzutragen", schrieb die 37-Jährige auf Instagram. Harila steht derzeit in einem Shitstorm, da sie ihren Gipfelversuch nicht abgebrochen hat. "In dieser Höhe bestimmt dein Überlebenstrieb die Entscheidungen, die du triffst", schreibt sie jetzt. Es könnte auch eine Rekordsucht im Spiel gewesen sein.

Die Spendenlawine

Die todtraurige Geschichte des Muhammad Hassan hat nicht nur Empörung und Kritik ausgelöst, die Medienberichte haben auch eine Spendenlawine losgetreten. Für ein vom Tiroler Hotelier Willi Steindl initiiertes Hilfsprojekt wurden schon mehr als 70.000 Euro gesammelt. "Ich habe Hassans Frau versprochen, dass ich mich darum kümmern werde, den drei Buben eine Ausbildung zu ermöglichen", sagte Steindl, der am K2 war und nach der Tragödie die Familie des Höhenträgers besucht hat. Sein Versprechen wird er einhalten können. Der Vater kommt nicht mehr heim. (chz)

Steindls Spendenkonto: www.gofundme.com

