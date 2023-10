Jugendliche im Iran im Koma: neuer Fall Mahsa Amini?

Zuvor hatte sie eine Begegnung mit Sicherheitsleuten in der U-Bahn, weil sie gegen die Regeln zur Verschleierung verstoßen haben soll.

Die Behörden wiesen einen Zusammenhang zurück. Wie die kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw weiter auf der Plattform X mitteilte, wurde die Mutter Geravands von Sicherheitskräften festgenommen. Von offizieller Seite wurde dies zunächst nicht bestätigt. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich bereits am Mittwoch empört angesichts des Vorfalls geäußert: "Schon wieder kämpft eine junge Frau in Iran um ihr Leben", schrieb die Grünen-Politikerin auf X. "Allein, weil sie in der U-Bahn ihre Haare gezeigt hat. Es ist unerträglich." Die Eltern des Mädchens sollten nun die Möglichkeit haben, "am Krankenbett ihrer Tochter zu sein".

"Schockiert und besorgt" über Berichte

Auch der US-Sondergesandte für den Iran, Abram Paley, äußerte sich beunruhigt. Die USA beobachteten die Entwicklungen um Geravands Zustand sehr genau, schrieb er auf X. "Schockiert und besorgt über Berichte, dass die sogenannte Moralpolizei Irans die 16-jährige Armita Geravand angegriffen haben soll," schrieb Paley und fügte hinzu: "Wir stehen weiterhin an der Seite der mutigen Menschen Irans und arbeiten mit der Weltgemeinschaft daran, dass das Regime für Missbräuche verantwortlich gemacht wird."

Die Regierung in Teheran wies die Kritik zurück. Deutschland, aber auch die USA und Großbritannien, äußerten diesbezüglich "unaufrichtige Sorgen", schrieb der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, auf X. Er warf den Regierungen der drei Länder "interventionistische und voreingenommene" Kommentare vor.

Erst Mitte September war es anlässlich des ersten Todestages von Mahsa Amini erneut zu landesweiten Protesten im Iran gekommen. Die 22-jährige Kurdin war vor gut einem Jahr in Polizeigewahrsam gestorben, nachdem die sogenannte Sittenpolizei sie festgenommen hatte. Ihr war vorgeworfen worden, die Kleiderordnung nicht befolgt zu haben. Aminis Tod löste monatelange Proteste gegen die Führung aus, die niedergeschlagen wurden.

