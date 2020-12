Journalist Can Dündar in Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt

Das entschied das Gericht in Istanbul am Mittwoch, wie aus dem Protokoll hervorging.

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hatte nach Angaben von Dündars Anwälten bis zu 35 Jahre Haft gefordert. Hintergrund des Verfahrens ist ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 2015, in dem die Zeitung "Cumhuriyet" geheime Informationen veröffentlichte, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollten. Damals war Dündar Chefredakteur der "Cumhuriyet".