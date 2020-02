Dschihadisten töteten mindestens 30 Zivilisten in Nigeria

Die Extremisten attackierten am Sonntagabend Dutzende Fahrzeuge in der Nähe von Maiduguri, der Hauptstadt des Bundesstaates Borno, wie ein Sprecher der Regionalregierung mitteilte. Demnach wurden 18 Fahrzeuge in Brand gesteckt und drei Busse entführt.

Am Montag zählten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP Dutzende abgebrannte Lastwagen, Busse und Autos entlang der Straße. Ein Angehöriger einer Miliz, die mit der Armee gegen die Dschihadisten kämpft, sprach von rund 30 verbrannten Lastwagen. "Viele Lkw-Fahrer und ihre Assistenten sind tot, im Schlaf bei lebendigem Leibe verbrannt", sagte er. Wieviele Menschen in den entführten Bussen saßen, sei unklar.

Durch die Kämpfe der Dschihadisten mit den nigerianischen Sicherheitskräften wurden seit dem Jahr 2009 rund 35.000 Menschen getötet, zwei Millionen Menschen ergriffen die Flucht.