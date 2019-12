Jeder Einzelne ist gefordert

Wie können sie es wagen, noch immer wegzuschauen!" Mit einer Wutrede machte Greta Thunberg vor wenigen Tagen auf die Dramatik des Klimawandels aufmerksam. Für ihr Engagement erhielt die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Lob und Anerkennung, erntete aber auch Kritik. Wer sie denn sei und was ihr das Recht dazu gebe, die "ältere" Generation so zu attackieren?

Dabei sollten wir zur Kenntnis nehmen, was jeder Bericht des Weltklimarates deutlich macht: Der Klimawandel ist da, menschengemacht, und seine Folgen werden dramatisch, hören wir nicht auf, Fakten zu ignorieren. Natürlich sind Zweifel zulässig – aber sie rechtfertigen keine weitere Untätigkeit. Schließlich ahnen wir längst, was sein kann, scheuen aber die Konsequenzen. Die betreffen alle Menschen. Vor allem jene in den Regionen, die bei der Ausbeutung von Ressourcen, getragen vom Streben nach mehr, in der ersten Reihe stehen. Wir müssen wegkommen von Absichtserklärungen, das Mädchen aus Schweden ernst nehmen, das 2018 die Schule schwänzte, sich vor das Parlament in Stockholm setzte, um zu streiken. Millionen folgen ihr seither. Unverbesserliche Rufer in der Wüste sind längst Typen wie Trump und Bolsonaro.

Der Jugend war nicht zuletzt nach dem Brexit-Referendum vorgeworfen worden, den EU-Austritt des Vereinigten Königreiches erst ermöglicht zu haben. Zu Recht, denn während viele Ältere von ihrem Stimmrecht gegen einen Verbleib in der Union Gebrauch machten, blieben die jüngeren Briten lieber zuhause. Und jammerten danach, die Alten hätten ihnen ihre Zukunftschancen gestohlen. Wenn nun aber gerade die Jugend, die von der Entwicklung am meisten betroffen sein wird, lautstark ihre Stimme erhebt, dann sollten wir auf sie hören. Die Uhr tickt unaufhörlich. Die Schönheit unseres Planeten ist zerbrechlich, uns droht eine unkontrollierbare Kettenreaktion bei einer Erderwärmung um zwei oder noch mehr Grad Celsius. Allein bei einem Schmelzen des Eispanzers Grönlands stiegen die Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um 7,4 Meter an. Selbst wenn sich der Trend der jüngeren Vergangenheit nicht verschärft, wären in 80 Jahren 400 Millionen Menschen weltweit von Überschwemmungen betroffen. Ganze Landstriche würden unbewohnbar – die Überflutungen in Venedig heuer waren dann nur ein schwacher Abklatsch von dem, was uns droht.

Wir zeigen einfach nur reflexartig auf die Politik. Klar müsste die längst global vom Reden ins Handeln kommen. Tut sie aber nicht, zu groß ist die Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen. Doch was ist mit der klimafreundlichen Gestaltungskraft jedes einzelnen Bürgers? Der muss sich als Konsument nur endlich fragen: Wie mache ich meinen CO2-Fußabdruck zukunftsfit? Also: Geht es ohne großes Auto, muss ich jeden Schritt fahren? Oder: Urlaubsreisen – in die Ferne? Mit dem Flugzeug oder der Bahn? Ohne Kraftanstrengung jedes Einzelnen ist der Klimawandel nicht zu bewältigen. Sind wir jedoch nicht zum Verzicht bereit, droht schon der nächsten Generation die Existenzvernichtung.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at