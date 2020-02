Jeder 50. am Coronavirus Erkrankte in China stirbt

Die Sterblichkeitsrate der neuartigen Lungenkrankheit in China liegt im Schnitt bei 2,1 Prozent. Das bedeutet, dass rund jeder 50. nachweislich Erkrankte an dem Virus stirbt. In der schwer betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina erreicht sie allerdings 4,9 Prozent, wie Jiao Yahui von der Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten in der Volksrepublik stieg um 64 auf 425. In Hongkong gab es gestern den zweiten Toten außerhalb Festland-Chinas.

Zum Vergleich: Bei der SARS-Epidemie lag die Sterblichkeitsrate bei zehn Prozent, bei MERS sogar bei 30 Prozent. Und in Wahrheit dürfte die tatsächliche Mortalitätsrate beim Coronavirus deutlich geringer liegen. In mehreren Fällen verliefen die Infektionen nämlich mit nur wenigen oder keinen Symptomen. Dass die Menschen das Virus in sich tragen, war in diesen Fällen meist nur aufgefallen, weil sie aus China in ihre Heimatländer zurückgeholt und standardmäßig auf den Erreger getestet wurden. Inzwischen weiß man aber, dass das Virus offenbar bereits bei sehr leichten Symptomen übertragbar ist. Zugleich fanden die Forscher Hinweise darauf, dass es sich unabhängig von der Lunge auch im Nasen- und Rachenraum sowie im Verdauungstrakt vermehrt.

WHO: "Noch keine Pandemie"

"Im Moment befinden wir uns nicht in einer Pandemie", versuchte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu beruhigen. Die WHO will auch Vertretern der Reise- und Tourismusindustrie noch in dieser Woche Empfehlungen geben, wie sie ihre Mitarbeiter vor einer Infektion schützen können, sodass Flüge nach China möglicherweise wieder aufgenommen werden können.

Unterdessen häufen sich die tragischen Geschichten rund um das Coronavirus. So starb in der chinesischen Provinz Hubei ein 17-jähriger Schwerstbehinderter, weil sein Vater in Quarantäne genommen wurde und ihn allein zurücklassen musste.

Chinas Führung räumte inzwischen "Unzulänglichkeiten und Defizite" bei der Bekämpfung der neuartigen Lungenkrankheit ein. Das nationale Krisenmanagement müsse verbessert werden, das Gesundheitssystem solle auf den Prüfstand kommen – und "Mängel" müssten beseitigt werden, ließ das Politbüro mitteilen. Der Grund für die neue Offenheit liegt auf der Hand: Es gehe auch um die wirtschaftliche und soziale Stabilität.

Aus diesem Grund wurde gestern die Massenquarantäne auf drei weitere Städte ausgeweitet, obwohl sie hunderte Kilometer vom Zentrum der Coronavirus-Epidemie in Wuhan entfernt liegen.

