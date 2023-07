Japanische Fluglinie verleiht Kleider für den Urlaub

Vor jeder Reise dieselben Fragen: Was soll ich nur einpacken? Und wie viel? Japan Airlines (JAL) hat dazu nun eine Antwort parat: Die Fluglinie verleiht ab sofort Kleider für den Aufenthalt. Passagiere, die ins Land reisen, können die gewünschte Garderobe reservieren, die Kleider werden in die Unterkunft geliefert. Man wolle den Gästen ein "Reiseerlebnis mit minimalem Gepäck" liefern, so die Fluggesellschaft.

"Any Wear, Anywhere" (auf Deutsch: jedes Gewandstück, überall) nennt sich das Programm, das in Kooperation mit dem japanischen Modeunternehmen Sumitomo durchgeführt wird. Die Probephase soll bis nächsten Sommer laufen.

Ziel der Initiative sei, den nachhaltigen Tourismus zu stärken. Denn durch die geringere Frachtlast in Flugzeugen könne zum einen CO2-Ausstoß reduziert werden. Zum anderen werde der ökologische Fußabdruck von Touristen und Touristinnen geringer, wenn sie Kleidung, die lokal produziert und gewaschen werde, ausliehen. Durch das Angebot verlängere sich zudem die Lebensdauer des eigenen Gewands, was wiederum Abfall verringere und Konsum nachhaltiger mache. Outfits können je nach Jahreszeit, Größe, Formalität und Farbpalette ausgewählt werden. Darüber hinaus werden Sets je nach Jahreszeit angeboten. Das Sommerset, das aus drei Shirts und zwei Shorts besteht, kostet umgerechnet 25 Euro. Die maximale Leihdauer beträgt zwei Wochen.

Was bringt’s tatsächlich?

Flugzeuge zählen zu den klimaschädlichsten Verkehrsmitteln. Wie viel CO2-Ausstoß durch das Verleihprogramm reduziert werden kann, ist unklar. Die Fluggesellschaft JAL plant jedenfalls, während des 14-monatigen Versuchs die Gewichtsveränderung des aufgegebenen Gepäcks der Passagiere zu beobachten und zu untersuchen.

