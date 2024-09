Japan stellte Sommer-Temperaturrekord aus vergangenem Jahr ein

Damit wurden Temperaturen wie im vergangenen Jahr erreicht, als das Thermometer auf die höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1898 geklettert war. Im Juli waren in diesem Jahr sogar die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Der JMA zufolge lagen sie 2,16 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Allein im Zentrum von Tokio starben dabei 123 Menschen an einem Hitzeschlag. Insgesamt lagen die Temperaturen zwischen Anfang Juni und Ende August den Angaben zufolge aber auf den Werten von 2023.

Extreme Hitze weltweit

In vielen Regionen der Welt fiel der Sommer in diesem Jahr besonders heiß aus. Nicht nur in Asien, auch in Europa, Nordamerika, Australien und Afrika herrschte vielerorts extreme Hitze. Expertinnen und Experten machen die menschengemachte Klimakrise verantwortlich. Ihren Prognosen zufolge wird 2024 aufgrund der globalen Erwärmung das wärmste Jahr in der Geschichte der Erde.

