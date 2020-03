Japan: Millionen Visa werden ungültig

Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag berichtete, werden ab Montag 2,8 Millionen bereits ausgestellte Visa für Chinesen sowie 17.000 Visa für Südkoreaner ungültig. Schon am Donnerstag hatte Ministerpräsident Shinzo Abe erklärt, dass ab demselben Tag alle Besucher aus China und Südkorea zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden, um das neuartige Coronavirus einzudämmen. Besucher aus der Volksrepublik China und Südkorea sind zudem aufgefordert, keine öffentlichen Verkehrsmittel in Japan zu benutzen.

