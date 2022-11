Jäger in der Türkei von Hund erschossen

Laut dem Bericht war der Mann mit Freunden bei einem Jagdausflug in den Bergen von Kizlan bei Alcam im Norden des Landes. Als der 32-Jährige sein geladenes Gewehr verstauen wollte, sprang der Hund in das Auto und berührte die Waffe so unglücklich, dass sich ein Schuss löste.

Der Mann verstarb, die Obduktion des Leichnams soll weitere Hinweise ergeben, ob es sich möglicherweise doch um ein Verbrechen handelt. Für kurze Zeit wurde ein Freund des Verstorbenen festgenommen, berichtet der "Mirror".