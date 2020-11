Italiens Graffiti-König ausgeforscht

Über ein Jahr lang ermittelte die Polizei in Rom, um festzustellen, wer hinter dem "Phantom-Sprüher" Geco steckte, der nachtsüber unzählige Gebäude, Monumente, Wände von Bahnhöfen und Züge in ganz Europa - vor allem in Griechenland, Spanien und Portugal - beschmiert und damit enorme Schäden zugefügt hat.

Nach komplizierten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass hinter dem mysteriösen "Geco" ein 30-jähriger, arbeitsloser Römer steckte. Identifiziert wurde "Geco" dank seines Instagram-Profils mit dem Namen geco-streetart. Die Ermittler bezeichneten ihn als "pathologischen Egozentriker". In seiner Wohnung wurden hunderte Spray-Flaschen, Lackfarben, Seile und Pinsel entdeckt. Seine "Karriere" hatte der Römer in seinen Jugendjahren begonnen. Fast keinem römischen Stadtviertel sind Graffiti mit der Geco-Unterschrift erspart worden.

Die römische Bürgermeisterin, Virginia Raggi, begrüßte den Erfolg der Polizei im Kampf gegen den Graffiti-Sprayer. "Der Polizei ist es gelungen, den als unfassbar geltenden Graffiti-Writer zu identifizieren. Er hat hunderte Gebäude in Rom und anderen europäischen Städten beschmiert, die mit den Geld der Bürger gesäubert werden müssen. Das ist nicht mehr tolerierbar", schrieb die Bürgermeisterin auf Facebook.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.