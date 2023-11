Italienerin brachte Kind auf Bergstraße zur Welt

Bei der Frau aus dem Bergdorf Badia Pratiglia in den Apenninen hatten in der Nacht die Wehen eingesetzt, wie die Rettungsdienste am Mittwoch mitteilten. Zusammen mit der Mutter machte sie sich auf den Weg in die Provinzhauptstadt Arezzo - eine Strecke von 57 Kilometern mit sehr vielen Kurven. Gegen 4.00 Uhr riefen die Frauen mit dem Handy beim Notruf an. Übers Telefon gelang es, die Geburt ohne größere Komplikationen über die Bühne zu bringen: Das 2,9 Kilogramm schwere Kind, die Mutter und auch die frisch gebackene Großmutter sind wohlauf.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper