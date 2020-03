Italiener singen gemeinsam gegen Virus-Einsamkeit

Musik hallt durch leere Gassen und Straßen wie auf einem Volksfest: Um sich gegenseitig Mut zu machen und um die Einsamkeit wegen der Ausgangsperre zu bekämpfen, verabredeten sich viele Italiener zum gemeinsamen Musizieren. Damit das Land trotz Coronavirus-Ausgangsperre "für ein paar Minuten ein einziges großes Konzert ist", hieß es in den Online-Aufrufen. Infolgedessen wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Videos von den Aktionen veröffentlicht. Manche sangen die Nationalhymne "Fratelli d`Italia", manche tanzten oder winkten den Nachbarn zu. Einige hissten die Nationalflagge oder die Friedensflahne, oder zeigten Aufrufe zum Durchhalten.

Ein weiteres Lied, das am Freitagabend in Rom zu hören war, war "Grazie Roma", ein beliebtes Lied, in dem es unter anderem heißt: "Sag mir, was es ist, das uns das Gefühl gibt, zusammenzusein, auch wenn wir getrennt sind."

Applaus für Pfleger und Ärzte

Unter dem Titel "Un applauso per L`Italia" wurde dazu aufgerufen, am Samstag zu Mittag mit einem minutenlangen, gemeinsamen Applaus aus dem Fenstern und Balkonen dem Krankenhauspersonal zu danken.

Ähnliches soll in Oberösterreich stattfinden

Für heute Sonntag ist um 18 Uhr hierzulande Ähnliches geplant. Alle Musikerinnen und Musiker sind dazu aufgerufen, gemeinsam aus dem Fenster zu spielen.