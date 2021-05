Italien will Jugendliche in Diskotheken impfen

Der für die Kampagne zuständige Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo rief die Nachtgastronomie zur Beteiligung auf, damit Jugendliche direkt geimpft werden können.

Der Verband der Disco-Betreiber signalisierte Kooperationsbereitschaft. Dieser plant zwei Versuche mit Großevents für Getestete und Geimpfte, um den Gesundheitsschutz bei den Veranstaltungen zu erproben. Am 5. Juni soll ein Experiment in der süditalienischen Adria-Hafenstadt Gallipoli starten, wo 2.000 Menschen unter freiem Himmel in der Disco "Praja" feiern dürfen. Ein anderer Test sei in geschlossenen Räumen des Clubs "Fabric" in Mailand geplant, Datum stand hier noch keines fest.

Die Disco-Betreiber hoffen mit ihrer Unterstützung der Kampagne den Neustart ihrer Branche zu beschleunigen. Seit dem vergangenen August sind Discos geschlossen. In den Regionen, die in den nächsten Tagen weiß werden sollen, also mit niedrigeren Restriktionen, sollen Tanzlokale zwar öffnen dürfen, allerdings nicht fürs Tanzen, sondern lediglich für die Gastronomie.

Italien befindet sich bei sinkenden Corona-Zahlen auf einem schrittweisen Lockerungskurs. Es wurde erwartet, dass die Outdoor-Discos Mitte Juni wieder öffnen dürfen. Bisher gilt allerdings im ganzen Mittelmeerland noch ein nächtliches Ausgangsverbot, das um 23.00 Uhr startet. Am 21. Juni soll die Ausgangssperre abgeschafft werden.