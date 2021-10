Italien will 90 Prozent der Bevölkerung gegen Corona impfen

So will Gesundheitsminister Roberto Speranza 90 Prozent der Bevölkerung impfen. "Das ist ein ehrgeiziges Ziel, das in unserer Reichweite ist", sagte Speranza, Gast des von Rai 3 gesendeten Programms "Mezz'ora in +" am Sonntag.

Laut Regierungsangaben haben 86 Prozent der Italiener im Alter von über 12 Jahren zumindest eine Impfdosis erhalten. Italien hat bereits mit der Verabreichung der dritten Dosis an ältere und gebrechliche Menschen und an Personen im Alter von über 60 Jahren begonnen. Ab dem kommenden Jahr könnte die gesamte Bevölkerung im Alter von 12 Jahren die dritte Dosis erhalten. "Wir verfügen über genügend Dosis für den dritten Stich", erklärte der Gesundheitsminister.

Landesweite Proteste

Trotz landesweiten Protesten hält die Regierung an der 3G-Pflicht fest, da die Infektionszahlen steigend seien. "Wir sind der Meinung, dass die 3G-Pflicht in dieser Zeit von wesentlicher Bedeutung ist, da er es uns ermöglicht, alle Orte für Geselligkeit, Kultur, Restaurants, Schulen und Universitäten offen zu halten", sagte der Minister.

Die Regierung sei außerdem bereit, bei weiterhin angespannter Lage auch den Ausnahmezustand wegen der Pandemie in Italien über die Grenze des 31. Dezember 2021 zu verlängern, erklärte der Minister. Auf dem am 31. Jänner 2020 ausgerufenen Notstand basieren mehrere Verordnungen, die die Regierung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ergriffen hat.