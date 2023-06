Italien setzt zwei deutsche Rettungsschiffe fest

Der Crew der beiden Schiffe wird Verstoß gegen ein seit Jänner geltendes Regierungsdekret in Sachen Migration vorgeworfen, teilte die italienische Küstenwache in einer Presseaussendung mit.

Die "Sea Eye 4" traf am Freitag im mittelitalienischen Adria-Hafen von Ortona mit 49 Migranten an Bord ein, die bei zwei verschiedenen Einsätzen gerettet wurden. "Nachdem die 'Sea Eye 4' die erste Rettungsaktion in libyschen Gewässern durchgeführt hatte, verstieß sie gegen die Anweisung, den Hafen von Ortona so schnell wie möglich zu erreichen, und steuerte stattdessen auf ein anderes Migrantenboot zu, für das bereits ein Patrouillenboot der italienischen Küstenwache unterwegs war", teilte die italienische Küstenwache in einer Presseaussendung mit.

Lampedusa statt Trapani

Ein Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation "Mare Go" hat am Donnerstagabend 37 Migranten im zentralen Mittelmeer in Sicherheit gebracht. Sie landeten am Freitag auf Lampedusa, obwohl die italienischen Behörden dem Schiff das sizilianische Trapani als Landungshafen zugewiesen hatten. Dies berichtet die Hilfsorganisation per Twitter.

"Das Schiff hätte in Trapani landen sollen, das mindestens 32 Stunden Fahrt entfernt ist. Wir haben die Behörden darüber informiert, dass unser Schiff nicht in der Lage ist, die geretteten Personen so lange zu versorgen, und dass unsere Besatzung seit mehreren Tagen auf See ist, um Rettungsaktionen durchzuführen. Es wäre daher mit Blick auf das Wohlergehen der geretteten Personen und unserer Besatzung unzumutbar, so viele Stunden auf See zu bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, Lampedusa anzusteuern", schrieb die Hilfsorganisation.

Bis zu 50.000 Euro Strafe

Der Beschluss des Kapitäns kommt der NGO teuer zu stehen. Das Schiff soll 20 Tage lang festgesetzt werden, außerdem muss die Organisation eine Strafe zahlen, die bis zu 50.000 Euro betragen könnte. "Wir haben gegen das Gesetzesdekret vom 2. Jänner der postfaschistischen Regierung Meloni verstoßen, das ein weiteres Instrument ist, um Menschen, die auswandern, ertrinken zu lassen", so die NGO.

Dies ist der erste Fall seit Inkrafttreten des Dekrets, in dem ein Rettungsschiff einen anderen als den zugewiesenen Hafen ansteuert. Die von der italienischen Regierung erlassenen Regeln schränken die Anzahl der Rettungen pro Ausfahrt der NGO-Schiffe ein. Damit soll die Zahl der Migrantenankünfte begrenzt werden.

Das Rettungsschiff "Life Support" hat unterdessen am Freitag ein Migrantenboot gerettet, das im libyschen Sabratah mit 29 Personen an Bord, darunter drei Frauen und ein Kind, ausgelaufen war. Dem Rettungsschiff wurde der Hafen Marina di Carrara in der Toskana zugewiesen, teilten die Behörden mit.

Bei Verstößen gegen die von der Regierung in Rom eingeführten Regeln sind Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro vorgesehen, im Wiederholungsfall auch die Beschlagnahmung des Schiffes. Unter der neuen italienischen Regierung der Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni, die seit Oktober amtiert, hat Italien den Kurs gegenüber NGOs, die im Mittelmeer Migranten aus Seenot retten, verschärft. Die Hilfsorganisationen werden beschuldigt, Schlepperei zu unterstützen. Seit Anfang 2023 sind bereits 50.000 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen.

