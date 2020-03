Italien schließt alle nicht lebenswichtigen Betriebe

In Italien beziehungsweise im europäischen Corona-Epizentrum Lombardei steigt die Zahl der Infizierten und Toten weiterhin an: "Leider sehen wir immer noch kein Licht am Ende des Tunnels", sagte Giorgio Gori, der Bürgermeister der Stadt Bergamo. Daniele Macchini, ein Chirurg in der schwer getroffenen Stadt, berichtete von einem "Krieg", der im Gange sei. Mindestens 17 Ärzte sind in Italien seit Beginn der Epidemie gestorben.

Die Regierung in Rom verschärft daher die Maßnahmen erneut: Italien schließt die gesamte nicht lebensnotwendige Produktion. Davon seien Supermärkte, Banken, Post und Apotheken ausgenommen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Samstagabend.

"Es ist die schwerste Krise für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg." Nun werde jede produktive Tätigkeit eingestellt, "die nicht entscheidend und unerlässlich dafür ist, essenzielle Güter und Dienstleistungen zu garantieren". Diese drastische Maßnahme für die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone soll zunächst bis 3. April gelten.

Das Land hatte am Samstag an nur einem Tag fast 800 Tote vermeldet und damit so viele wie nie seit dem Ausbruch des Virus in Italien. Bisher starben 4825 Menschen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Italien ist damit das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten wegen des Coronavirus auf der Welt. Die Regierung hatte daher erst am Freitag die Ausgangssperren verschärft, die seit 10. März landesweit gelten. Allerdings forderten Regionalpolitiker im Norden weitere Maßnahmen, auch weil sich einige Menschen immer noch nicht an die Auflagen halten.

"Liebesgrüße aus Moskau"

Russland entsandte am Sonntag Hilfe und schickte die ersten von neun Flugzeugen des Typs Iljuschin Il-76 nach Italien, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. "Liebesgrüße aus Moskau" stand auf an den Fliegern angebrachten Stickern mit Herzen in den russischen und italienischen Landesfarben. Insgesamt sollten acht Brigaden mit medizinischer Ausrüstung verlegt werden.

In Russland gibt es bisher nach offiziellen Angaben vergleichsweise wenige Coronavirus-Fälle: Gestern waren es landesweit knapp 370, davon fast 200 in Moskau.

