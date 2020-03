Italien prüft ein Verbot von allen Aktivitäten im Freien

Da sich die Italiener offenbar nicht ausreichend an die verordneten Quarantänemaßnahmen halten, überlegt die Regierung in Rom eine weitere drastische Verschärfung der Lage: Das Kabinett prüft ein Verbot aller Aktivitäten im Freien. "Wir haben die Möglichkeit für Sport im Freien bisher offengelassen, weil uns die Wissenschafter dazu geraten hatten. Doch wenn der Appell an die Bürger, zu Hause zu bleiben, ignoriert wird, müssen wir ein komplettes Ausgangsverbot einführen", sagte Sportminister Vincenzo Spadafora gestern in einem TV-Interview.

Die besonders stark getroffene Region Lombardei droht mit weiteren drakonischen Maßnahmen, sollte die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und Neu-Infizierten nicht zurückgehen. "Entweder sinkt bis Sonntag die Kurve der Epidemie, oder wir werden strengere Maßnahmen ergreifen müssen", sagte der lombardische Gesundheitsbeauftragte Giulio Gallera.

"Aus Kontrollen, die wir mit den Telefongesellschaften durchgeführt haben, konnten wir feststellen, dass sich in Mailand noch immer 40 Prozent der Bevölkerung bewegen. Diese Rate ist noch zu hoch. Diesen Kampf gewinnen wir nur, wenn wir zu Hause bleiben. Wir müssen stärker als die Ansteckungsgeschwindigkeit dieses Virus sein", sagte Gallera im Interview mit dem TV-Kanal "Rete 4".

Positive Effekte hat der ausbleibende Tourismus in Italien auf die Lagunenstadt Venedig, wie hier in der Bildergalerie ersichtlich:

In Tschechien darf man ab heute nur noch mit einem Mundschutz ins Freie gehen, das hat die Regierung in Prag gestern angeordnet. Da es im Land immer noch einen Mangel an Schutzmitteln und Schutzmasken gibt, reicht es, wenn man zumindest ein Tuch oder einen Schal trägt. In einer Fernsehansprache hat Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel gestern an Vernunft und Disziplin der Bürger appelliert, um die Gefahr bewältigen zu können. Jeder und jede Einzelne müsse sich jetzt an die Regeln halten, betonte sie.

Merkel appelliert an die Vernunft

"Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher", sagte Merkel. "Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand."

Mehr Tote in Europa als in Asien

In Europa sind inzwischen mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben als in Asien. Wie aus offiziellen Zahlen hervorgeht, starben bis Mittwochvormittag in Europa mindestens 3422 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, in Asien waren es 3384. Die meisten Todesfälle innerhalb Europas wurden aus Italien gemeldet. Dort starben bisher 2503 Menschen. Weltweit gibt es 8100 Todesopfer.

