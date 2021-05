Italien öffnet Skilifte nach 14 Monaten Stillstand

Entlang des ganzen Alpenbogens können Touristen wieder Ski fahren. Allerdings dürfen Seilbahnen lediglich 50 Prozent der normal zugelassenen Passagiere an Bord nehmen. Skifahrer müssen Mundschutz tragen.

Strenge Regeln sind für den Zugang zu den Berghütten vorgesehen. Maßnahmen wurden zur Vermeidung von Schlangen an den Skianlagen ergriffen. Auf den Pisten des Presena-Gletschers auf einer Höhe zwischen 2.700 und 3.000 Metern zwischen der Lombardei und Trentino waren die täglich erlaubten 400 Skipässe in kürzester Zeit ausverkauft.

Entschädigungen in der Größenordnung von 700 Millionen Euro erhalten die Berggemeinden in Italien wegen der ausgefallenen Skisaison 2020/2021. Für die Seilbahnbetreiber ist dies ein Lichtblick. Voraussetzung ist ein Umsatzverlust von mindestens 30 Prozent. Entschädigungen erhalten auch Skilehrer. Stützungsmaßnahmen sind unter anderem für Betreiber von Berghütten und Geschäftsinhaber in Berggebieten vorgesehen.

6.170 Kilometer Skipisten und 1.800 Skianlagen, die 14.000 Personen beschäftigen, zählt Italiens Wintertourismus. Bis vor dem Lockdown im März 2020 hatte jeder Italiener, der sich eine Woche Winterurlaub gönnte, durchschnittlich 785 Euro ausgegeben. Der Wintertourismus machte vor der Pandemie einen Anteil von elf Prozent des gesamten Fremdenverkehrs in Italien aus.

Seit diesem Wochenende sind in Italien wieder Einkaufszentren offen. Seit November durften sie Kunden nicht mehr samstags und sonntags bedienen. Ab dem kommenden Montag sind alle italienischen Regionen gelb. Sollte sich die epidemiologische Lage nicht verschlechtern, denkt die Regierung in Rom an weitere Lockerungen ab 21. Juni. Ab diesem Datum soll ganz Italien zur weißen Zone aufrücken, in der nur noch Maskenpflicht, Distanzierung und Hygienemaßnahmen gelten sollen.

Ab 21. Juni könnte die Regierung auch die Ausgangssperre aufheben, die seit Donnerstag um 23.00 Uhr statt um 22.00 Uhr wie seit November beginnt. Ab 15. Juni können wieder Hochzeiten und andere Empfänge organisiert werden. Das wissenschaftliche Komitee CTS ist bereit, die Anzahl der Gäste bei Empfängen im Freien nicht zu begrenzen und eine maximale Quote nur für Feierlichkeiten in Innenräumen festzulegen.

Die Republik San Marino erklärte inzwischen die massive Impfkampagne für abgeschlossen. Das Institut für soziale Sicherheit (Iss) teilte mit, dass es den Meilenstein der vollständigen Immunisierung von mehr als 70 Prozent der Bevölkerung erreicht hat.