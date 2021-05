Italien öffnet Mitte Mai für ausländische Urlauber

In der Zwischenzeit will Italien ab der zweiten Maihälfte einen nationalen grünen Pass für Binnenreisen einführen, kündigte Premier Mario Draghi bei einer Pressekonferenz am Ende des G20 der Tourismusminister am Dienstag in Rom an. Italien hat dieses Jahr den G20-Vorsitz.

"Heute haben sich die Tourismusminister getroffen, das ist einer der ersten Termine der italienischen Präsidentschaft der G20. Es ist ein symbolisches Treffen. Die Welt will nach Italien kommen, die Pandemie hat uns gezwungen, uns zu verschließen, aber Italien ist bereit, die Welt wieder willkommen zu heißen", sagte Draghi. Er zweifle nicht, dass der Tourismus in Italien stärker als zuvor wieder aufleben werde. "Wir müssen klare, einfache Regeln anbieten, damit die Touristen sicher zu uns kommen können", sagte Draghi.

Wiederherstellung des Vertrauens in Reisen und Tourismus und Wirtschaftsaufschwung, aus den Erfahrungen der Pandemie lernen und Priorisierung einer nachhaltigen Entwicklungsagenda für den Tourismus der Zukunft sind einige Themen, die im Entwurf des Dokuments des G20-Tourismusminister-Treffens unter italienischer Präsidentschaft und in Anwesenheit von Minister Massimo Garavaglia aufgelistet sind. Wegen der Pandemie sind weltweit fast 62 Millionen Jobs im Tourismusbereich verloren gegangen, geht aus dem Dokument hervor. Die Perspektiven des Tourismus und der Reisebranche sind weiterhin ungewiss.