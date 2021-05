Italien öffnet ab 16. Mai für Touristen

"Es ist wieder an der Zeit, Ihren Urlaub in Italien zu buchen. Wir freuen uns, Sie bei uns wieder willkommen zu heißen", sagt Italiens Ministerpräsident Mario Draghi am G20-Tourismusgipfel.

Wer in Italien Urlaub machen will, muss neben einer Maskenpflicht im Freien und dem Abstandhalten auch eine nächtliche Ausgangssperre beachten. Aktuell gilt diese ab 22 Uhr. Sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter sinken, könnte diese ab 16. Mai auf 23 Uhr verschoben werden.

Seit Ende April kann man in Italien schon in Museen und Kinos gehen und auch in der Gastronomie bereits im Freiem Speis und Trank genießen. Bis Anfang Juni ist eine komplette Öffnung geplant. Discos hingegen sollen auch im Sommer vorerst geschlossen bleiben.

Der frühe Öffnungsschritt erfolgt auch deshalb, weil Spanien schon zu Ostern die Tourismussaison eingeläutet hat und Griechenland auch ab 15. Mai Touristen wieder einreisen lässt.

Ab 16. Mai müssen Touristen demnach entweder eine Bestätigung vorweisen, beide Corona-Teilimpfungen erhalten zu haben, und zwar mit einem von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bewilligten Impfstoff, oder die Bestätigung einer abgeklungenen Corona-Infektion oder einen negativen Covid-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist.