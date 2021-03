Italien: Nationaler Trauertag für Corona-Tote

Premier Mario Draghi nannte die Bilder des Militärkonvois mit Särgen, der in der Nacht des 18. März 2020 Bergamo verließ, ein "unauslöschliches" Symbol der Tragödie. Zugleich versicherte er, die Regierung setze sich für eine maximale Zahl von Impfungen in kürzestmöglicher Zeit ein. Staatspräsident Sergio Mattarella unterzeichnete am Donnerstag ein am Vortag vom Parlament verabschiedetes Gesetz, wonach der 18. März künftig als nationaler Gedenktag der Pandemie-Opfer begangen werden soll. Landesweit wehten Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast.

"Schreckliche Tage erlebt"

In Bergamo, dem einstigen Zentrum der Pandemie in Italien, gedachte Draghi mit einer Kranzniederlegung der Opfer. Danach eröffnete er in einem Park einen Gedenkwald. In Bergamo gebe es keine Familie, die nicht einen Angehörigen oder Bekannten zu beklagen habe, sagte er. "Ihr habt schreckliche Tage erlebt, in denen es nicht einmal Zeit gab, eure Lieben zu beweinen, sie zu verabschieden und ein letztes Mal zu begleiten."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.