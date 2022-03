Italien lockert Corona-Restriktionen ab 1. April

Passagiere werden mindestens bis zum 30. April Mundschutz in den Öffis tragen müssen. An Bord von Flugzeugen, Langstreckenzügen und Fernbussen gilt noch bis zum 30. April die 3G-Pflicht, verlautete aus Regierungskrisen am Donnerstag.

Die 2G-Pflicht bleibt bis zum 30. April im Inneren von Lokalen, Spielhallen, Tanzlokalen und Diskotheken erhalten. Ab dem 1. April fällt die 2G-Pflicht für Beschäftigte über 50 Jahre. Der coronabedingte Ausnahmezustand, auf dem mehrere Restriktionen basierten, läuft nach zwei Jahren am 31. März aus und wird nicht mehr verlängert.

Das Farbensystem zur Regelung der Restriktionen in den Regionen wurde abgeschafft. Wer mit positiv getesteten Personen in Kontakt kommt, muss nicht mehr in Quarantäne, lediglich Infizierte müssen in Heimisolation. Die Impfpflicht für Italiener über 50 Jahre und für das Gesundheitspersonal, sowie für Mitarbeiter von Seniorenheimen bleibt erhalten. Die Maskenpflicht im Innenbereich bleibt bis zum 30. April erhalten.

Die Regierung hat auch beschlossen, dass alle coronabedingten Restriktionen an Orten wie Fußballstadien und Tanzlokalen am 1. April enden werden. In Italien haben 91 Prozent der Bevölkerung im Alter von über zwölf Jahren zumindest eine Impfdosis erhalten.

Gesundheitsminister Roberto Speranza bezeichnete die Impfkampagne in Italien als Erfolg. Die Regierung prüfe die Möglichkeit, eine vierte Dosis älteren und fragilen Menschen anzubieten. Mit Stand vom 16. März haben immer noch 6,98 Millionen Menschen keine einzige Impfdosis erhalten, von denen 2,39 Millionen vorübergehend geschützt sind, weil sie seit weniger als 180 Tagen von Covid-19 geheilt sind.