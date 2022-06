Italien: Hubschrauber mit sieben Personen vermisst

Der Helikopter mit einem italienischen Piloten war am Donnerstagvormittag von einem Flughafen in der Nähe der toskanischen Stadt Lucca in Richtung Treviso abgeflogen, berichteten italienische Medien. Zudem befanden sich zwei libanesische und vier türkische Passagiere im Helikopter. Die Suchaktion konzentrierte sich auf ein steiles Berggebiet am Apennin zwischen den Regionen Emilia Romagna und Toskana.

Ein Hubschrauber des Bergrettungsdienstes von Pavullo bei Modena und ein weiteres Such- und Rettungsflugzeug der italienischen Luftwaffe überflogen die Emilia Romagna und die Toskana, um nach den Vermissten zu suchen. Auch Bodenteams und der Zivilschutz seien auf der Suche nach den Vermissten unterwegs, hieß es.

Bei dem vermissten Hubschrauber handelt es sich um ein Helikopter der Typs Agusta Koala. Am Donnerstagvormittag wurde das Gebiet nach Berichten von Einheimischen von einem schweren Unwetter heimgesucht. Der Hubschrauber war von einem Unternehmer gemietet worden, um seine Kunden zu seinem Konzern in Treviso zu fliegen.