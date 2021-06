Italien hebt Testpflicht für Grenzgänger auf

Davon betroffen sind Österreicher, Schweizer, Slowenen und Franzosen, die aus beruflichen Gründen oder für einen Tagesausflug in Italien einreisen wollen. Das geht aus einer neuen Verordnung des italienischen Gesundheitsministers Roberto Speranza hervor.

Die neue Regelung gilt auch für Italiener, die bis zu 60 Kilometer von der Grenze entfernt wohnen und nach Österreich fahren wollen. Auch sie müssen bei der Rückkehr in ihr Heimatland keinen Corona-Test mehr machen. Damit soll die Reisefreiheit in Grenzgebieten wieder einfacher werden, hieß es aus italienischen Regierungskreisen.

Die Pflicht zum Ausfüllen des Europäischen Formulars zur Feststellung des Aufenthaltsortes von Reisenden (Passenger Locator Form) bleibt aber weiter in Kraft. Diese war am 24. Mai in Kraft getreten und hatte den Protest italienischer Grenzgemeinden ausgelöst. Diese hatten sich an Gesundheitsminister Speranza gewendet und geklagt, dass der freie Personenverkehr schwer beeinträchtigt werden würde.