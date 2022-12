Italien fordert europaweite Corona-Tests für Einreisende aus China

Nur so könnten die Kontrollen flächendeckend funktionieren, erklärte die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Rom.

Ein entsprechender Antrag an die EU-Kommission wurde am Donnerstag vom italienischen Gesundheitsminister Orazio Schillaci eingereicht. Bisherige Kontrollen auf den Mailänder Flughäfen hätten ergeben, dass die positiv getesteten Passagiere aus China sich vor allem mit der Omikron-Variante infiziert haben. Die Lage sei bisher unter Kontrolle.

"Die Lösung sind flächendeckende Kontrollen, Tests und Masken", erklärte Meloni bei der Pressekonferenz zum Jahresende in Rom. Neuerliche Bewegungseinschränkungen, wie sie in den vergangenen Pandemie-Jahren von den Vorgängerregierungen in Italien verordnet worden waren, schloss sie aus. "Einschränkungen bei der Freiheit der Bürger sind keine effiziente Lösung, wie auch das Beispiel Chinas bezeugt. Man muss auf die Verantwortung der Bürger und nicht auf Zwangsmaßnahmen setzen. Wir prüfen die Entwicklungen Minute für Minute", erklärte die seit Oktober als Ministerpräsidentin amtierende Meloni.

Der Flughafen Mailand Malpensa hatte bereits am Dienstag begonnen, Passagiere aus China auf das Coronavirus zu testen. Jeder zweite Passagier aus China wurde dabei positiv auf das Coronavirus getestet, teilten die Mailänder Behörden mit. In der norditalienischen Region werden Erinnerungen wach. Die Lombardei war die erste westliche Region, in der sich im Februar 2020 die erstmals in China aufgetauchte Corona-Pandemie verbreitet hatte. Seit Mittwoch werden auch auf allen anderen internationalen Flughäfen in Italien PCR-Tests durchgeführt.

