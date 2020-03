Italien: Es dauert Wochen, bis Maßnahmen greifen

Die italienische Regierung verschärft erneut die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Das Land schließt Bars und Restaurants sowie fast alle Geschäfte. Supermärkte, Apotheken und Drogerien seien aber weiter geöffnet, sagte Premierminister Giuseppe Conte.

"Erst vor wenigen Tagen habe ich Sie gebeten, Ihre Gewohnheiten zu ändern und zu Hause zu bleiben", sagte Conte. "Ich war mir bewusst, dass dies ein erster Schritt war und nicht der letzte sein würde. Es ist Zeit, einen weiteren Schritt zu machen." Die Zeit dieser harten Isolierung soll mindestens bis 25. März dauern.

"Weit vom Höhepunkt entfernt"

Italiens komplette Abschottung ist laut Conte notwendig geworden, nachdem die Infektionszahlen am Mittwoch weiterhin stark gestiegen sind. 12.839 Personen sind infiziert, über die Hälfte in der Lombardei. 1153 liegen auf den Intensivstationen und belasten das von Ausgabenkürzungen der vergangenen Jahre geschwächte Gesundheitssystem. Die Zahl der Todesopfer kletterte an einem Tag um 189 auf 1016, davon 744 in der Lombardei.

"Wir sind noch weit vom Höhepunkt der Epidemie entfernt. Die nächsten zwei Wochen sind entscheidend, um die Entwicklung der Infektion zu begreifen. Die Auswirkungen der rigorosen Regierungsmaßnahmen werden wir nicht binnen weniger Tage sehen", sagte Giovanni Rezza, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten des Obersten Gesundheitssystems ISS.

Diese Ansicht teilt auch Conte. "Die positiven Resultate werden wir erst in einigen Wochen spüren. Wenn in den nächsten Tagen die Zahl der Infektionen weiterhin wächst, bedeutet das nicht, dass unsere Maßnahmen nicht wirken." Er dankte der Bevölkerung für die Kooperation. "Jetzt müssen wir aber einen weiteren Schritt unternehmen. Gesundheit hat höchste Priorität."

"Marshall-Plan" für Gesundheit

Italien arbeitet an einem "Marshall-Plan" für sein schwer belastetes Gesundheitssystem. Die norditalienischen Regionen rüsten sich für einen weiteren Ansturm Infizierter. So sollen Betten auch auf Messegeländen und in Militärstützpunkten aufgestellt werden. "Wir denken an einen Marshall-Plan für die Gesundheit. Medizinische Infrastruktur soll auf Messegeländen installiert werden. Auch muss der Zugang von nicht infizierten Patienten zu Therapien, die man verschieben kann, eingeschränkt werden", sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia.

