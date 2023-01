Italien erteilte zwei Rettungsschiffe Landegenehmigung

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat 37 Menschen gerettet, die sich in einem überfüllten Schlauchboot in internationalen Gewässern vor Libyen befanden. Die geretteten Schiffbrüchigen leiden nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Mediterranee, Betreiberin des Rettungsschiffes, an Treibstoff-Verbrennungen. Italien erteilte dem Schiff die Landegenehmigung im Hafen von Ancona. Die Landung soll am 11. Jänner erfolgen, teilten die italienischen Behörden mit.

Im Adria-Hafen Ancona soll auch die "Geo Barents" landen. Das von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" betrieben Schiff hatte in den vergangenen Tagen 73 Personen gerettet.

Die Insel Lampedusa ist indes weiterhin mit starken Migrationsbewegungen konfrontiert. Von den 1.320 Migranten, die sich derzeit im Hotspot aufhalten, werden am Samstagnachmittag 450 von ihnen Lampedusa verlassen, teilten die Behörden mit. Die Präfektur der sizilianischen Stadt Agrigent ordnete in Absprache mit dem Innenministerium in Rom die Verlegung der Migranten nach Sizilien an, um die Flüchtlingseinrichtung auf Lampedusa zu entlasten. Die 450 Menschen werden per Schiff nach Porto Empedocle auf Sizilien gebracht.

Unter der neuen italienischen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die im Oktober eingesetzt wurde, verfolgt Italien einen harten Kurs gegenüber NGOs, die im Mittelmeer Migranten aus Seenot retten. Die Hilfsorganisationen werden beschuldigt, Schlepperei zu unterstützen. 105.149 Menschen sind im Gesamtjahr 2022 an den italienischen Küsten gelandet, das sind 56 Prozent mehr als die 67.477 im Vorjahr, teilte das Innenministerium in Rom mit. 2020 waren es 33.687 Personen gewesen.

