Italien denkt an Lockerung des Reiseverbots

So werden die Italiener künftig zwar ihre Wohngemeinde verlassen dürfen, aber nicht ihre Region, geht aus Medienberichten am Mittwochabend hervor.

Ab Mitte Mai sollte der Detailhandel wieder öffnen, danach Restaurants und Lokale. Die Maßnahmen, die Premier Giuseppe Conte vorstellen wird, werden jedoch von der weiteren Entwicklung der Epidemiekurve abhängen. Conte führt intensive Beratungen in Hinblick auf die "Phase 2" mit einer Lockerung der Ausgangssperre und des Produktionsstopps. Die neuen Vorschriften sollen spätestens bis Samstag vorgestellt werden, hieß es in Rom.

2,8 Millionen Italiener sollten dank der Lockerung der Ausgangssperre ab dem 4. Mai wieder die Arbeit aufnehmen können. Schon ab kommendem Montag (27. April) werden einige Betriebe die Arbeit aufnehmen können, die die Sicherheitsprotokolle für Mitarbeiter und Kunden einhalten, vor allem in der Autoproduktion, der Modebranche und in der Baubranche.

Conte prüfte auch Protokolle für die Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Prioritär ist die Frage der Distanz, die in Zügen, U-Bahnen und Bussen berücksichtigt werden soll. An Bord öffentlicher Verkehrsmittel soll Mundschutz Pflicht sein.