Italien bestraft Leihmutterschaft als "internationales Verbrechen"

Die Abgeordnetenkammer in Rom hat am Mittwoch einen umstrittenen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem Leihmutterschaft künftig auch im Ausland strafrechtlich verfolgt wird. Demnach sollen Italiener, die Kinder durch Leihmütter im Ausland bekommen, strafrechtlich geahndet werden.

Dies soll auch dann gelten, wenn auf die Leihmutterschaft in Ländern zurückgegriffen wird, in denen diese im Gegensatz zu Italien legal ist. Damit wird Leihmutterschaft als "internationales Verbrechen" anerkannt, das mit Gefängnisstrafen von drei Monaten bis zu zwei Jahren und Geldstrafen von 600.000 Euro bis zu einer Million Euro geahndet wird.

Verabschiedet wurde der Entwurf in der Abgeordnetenkammer mit 166 Ja-Stimmen und 109 Gegenstimmen. Vier Abgeordneten enthielten sich der Stimme. Der Gesetzentwurf muss noch vom Senat gebilligt werden. Er wurde von der Rechtspartei "Fratelli d ́Italia" (FdI - Brüder Italiens) um Premierministerin Giorgia Meloni verfasst.

"Heute ist ein wichtiger Tag, denn mit dieser Abstimmung steht Italien an vorderster Front bei der Verteidigung der Rechte von Frauen und Kindern auf internationaler Ebene. Wir hoffen, dass dieser Beschluss des Parlaments eine weltweite Debatte über Leihmutterschaft auslösen wird, Ziel ist ihre komplette Abschaffung", sagte Familienministerin Eugenia Roccella. Sie beteiligte sich am Mittwochnachmittag an einem von rechten Parlamentarierinnen organisierten Flashmob zur Unterstützung des Gesetzes.

Kritik kam von der Opposition und von Aktivisten für die Rechte von Homosexuellen. Der Verband der Regenbogen-Familien betonte, dass 90 Prozent der italienischen Paare, die derzeit auf Leihmutterschaft im Ausland zurückgreifen, heterosexuell seien. Viele würden jedoch behaupten, ihr Kind sei auf natürliche Weise geboren worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper