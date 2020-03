Italien: 919 Tote an nur einem Tag

Italien hat am Freitag seinen eigenen traurigen Rekord von Corona-Toten gebrochen: Die Zahl der Todesopfer kletterte innerhalb von 24 Stunden um 919 auf insgesamt 9134, teilte der Zivilschutz mit. Die Zahl war auch deswegen so hoch, weil darin 50 am Vortag nicht berechnete Fälle aus der Region Piemont enthalten sind.

Italien hofft dennoch, bald den Höhepunkt der Pandemie erreicht zu haben. Es gebe Hinweise darauf, dass dieser Punkt kurz bevorstehe, sagte der Direktor des Obersten Gesundheitsinstituts (ISS), Silvio Brusaferro.

"Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht, wir haben ihn nicht überschritten", betonte Brusaferro. Es gebe aber "Zeichen einer Verlangsamung, die uns annehmen lassen, dass wir nah daran sind, den Höhepunkt in den kommenden Tagen zu erreichen".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.