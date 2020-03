Italien: 475 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden

In keinem Land hat es an einem Tag so viele Coronavirus-Todesopfer gegeben wie in Italien: Dort starben innerhalb von 24 Stunden 475 Menschen an Covid-19. Die Gesamtzahl stieg damit auf mehr als 3400 – und liegt damit höher als in China. Premier Giuseppe Conte hält deshalb eine Verlängerung der restriktiven Maßnahmen für unvermeidbar. Auch nachdem die Pandemie den Höhepunkt erreicht haben und die Zahl der Infektionen zurückgehen wird, werde Italien nicht sofort zum normalen Leben zurückkehren können.

"Es ist offenkundig, dass die ergriffenen Maßnahmen verlängert werden müssen", meinte der Premier im Interview mit der Tageszeitung "Corriere della sera". Er drohte mit schweren Strafen für jene, die gegen die Ausgangssperre verstoßen. In den vergangenen acht Tagen wurden 53.000 Personen wegen Verstößen gegen die Quarantäne-Vorschriften angezeigt. 1668 Geschäftsbesitzern wurde die Lizenz entzogen, weil sie trotz der Quarantäne offen hielten.

Lombardei fordert Shutdown

Die von der Coronaviruskrise besonders betroffene Region Lombardei rief die Regierung unterdessen zu einem kompletten Shutdown auf. "Es gibt keinen anderen Weg. Die Krankenhäuser sind am Ende der Kräfte, es gibt keine Therapie gegen Covid-19", sagte Gesundheitsbeauftragter Giulio Gallera der römischen Tageszeitung "La Repubblica".

Patienten kommen in Hotels

In Spanien nutzt unterdessen die besonders stark von der Krise betroffene Hauptstadt Madrid jetzt auch Hotels im Kampf gegen das Virus. Zunächst sollen zwei größere Häuser umgerüstet werden, um Hunderte Patienten aufzunehmen und mehrere Krankenhäuser der Metropole zu entlasten. Schon in den nächsten Tagen sollen dort Patienten mit leichteren Symptomen versorgt werden. Dutzende Medizinstudenten, die vor der letzten Prüfung stehen, sollen sich zusammen mit Krankenpflegern um die Patienten kümmern.

Im ganzen Land stieg die Zahl der Infizierten innerhalb von 24 Stunden um 3431 auf 17.147, die Zahl der Toten um 169 auf 767.

