Italien: 4 Tote bei Zusammenstoß von Krankenwagen und Bus

Vier Insassen eines Krankenwagens sind gestorben, nachdem dieser am Mittwoch in einem Straßentunnel in der Nähe von Urbino in der mittelitalienischen Region Marken mit einem Reisebus zusammengestoßen war. Der Krankenwagen ging in Flammen auf, wie italienische Medien berichteten. Bei den Opfern soll es sich um die dreiköpfige Besatzung des Krankenwagens und eine Person handeln, die in ein Spital transportiert wurde.

Ein Hubschrauber flog aus dem nahe gelegenen Ancona zum Unglücksort, doch für die Insassen des Krankenwagens kam jede Hilfe zu spät. An Bord des Reisebusses befanden sich Kinder, die an einem Ausflug einer Pfarre teilnahmen. Sie blieben unverletzt.

