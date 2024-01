Italien: 3 Monate altes Baby landet mit schwerer Kokainvergiftung im Krankenhaus

Ärzte der pädiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Salerno fanden heraus, warum der Bub in kritischem Zustand in die Notaufnahme eingeliefert worden war, berichteten italienische Medien. Die Mutter ist Berichten zufolge drogenabhängig. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Übertragung durch das Stillen stattgefunden haben könnte.

Wegen des schlechten Befunds wurde das Kind mit dem Hubschrauber nach Neapel in eine Klinik geflogen, wo es sich nun auf der Kinderstation befindet. Der Urintest des vor drei Monaten in Salerno geborenes Babys war positiv auf Kokain. Der Fall wurde den Beamten der Staatspolizei gemeldet.

